Blick-Gruppe: Philipp Scheidegger wird Digitalchef

Spätestens per 1. Juli 2017 wird Philipp Scheidegger als Chief Digital Officer (CDO) Blick-Gruppe zur Ringier AG stossen. Juan Baron, der diesen Posten seit Mai 2015 innehabe, werde sich künftig voll und ganz auf strategische und gruppenweite Themen fokussieren, schreibt Ringier in einer Mitteilung.

Scheidegger hat 2009 ein Executive MBA Marketing an der HWZ/Darden School of Business absolviert und ist seit 18 Jahren im digitalen Mediabereich tätig. Aktuell ist er Managing Director Digital bei Admeira und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, wo er wesentlich dazu beigetragen hat, das digitale Geschäft aufzubauen und weiterzuentwickeln. Zuvor war der 39-Jährige als Head of Advertising und ad interim als Head of Portal bei der Swisscom tätig, wo er unter anderem verantwortlich war für die Einführung der Bluewin App und die ersten interaktiven TV-Kampagnen. Davor hatte er führende Funktionen bei der PubliGroupe SA und der Ringier AG inne.

Scheidegger wird spätestens am 1. Juli 2017 seine Funktion als Chief Digital Officer (CDO) bei der Blick-Gruppe aufnehmen und dabei an Alexander Theobald, Geschäftsführer der Blick-Gruppe und COO der Ringier AG, berichten. Juan Baron, der diese Funktion seit Mai 2015 innehatte, wird nach Antritt von Scheidegger strategische digitale Themen auf Konzernebene vorantreiben und dabei Xiaoqun Clever und Alexander Theobald unterstützen. (pd/wid)