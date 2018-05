Umzug Radiostudio Bern: Politiker fordern Kompetenzzentrum in Bern

Mitglieder von Kantons- und Stadtregierungen der Hauptstadtregion Bern haben sich am Montag gegen die SRG-Pläne geäussert, die Informationsabteilung Radio von Bern nach Zürich zu verlegen. Vielmehr solle die SRG in Bern eine Kompetenzzentrum Information schaffen. Ein solches soll analog zu den SRG-Kompetenzzentren Fernsehen in Zürich und Kultur in Basel entstehen, wie der Berner Regierungspräsident Bernhard Pulver, der bernische Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann, der Walliser Staatsrat Christophe Darbellay, der Freiburger Ständerat Beat Vonlanthen, der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried und der Freiburger Stadtammann Thierry Steiert am Montag vor den Medien in Bern erklärten.

Die Berichterstattung der SRG sei wichtig für die politische Teilhabe und den nationalen Zusammenhalt, betonten die Politiker einhellig. Die Bevölkerung in den fünf Kantonen der Hauptstadtregion habe die No-Billag-Initiative wuchtig abgelehnt. «Die SRG stand bisher für fundierte redaktionelle Recherchen aus der Deutschschweiz – und nicht für zentralistische Denkweise. Das wurde von der Stimmbevölkerung entsprechend unterstützt», betonte Vonlanthen, der auch Co-Präsident der parlamentarischen Gruppe Hauptstadtregion Schweiz ist.

Stärkere Verankerung in allen Landesteilen

Gerade in Zeiten von Konzentrationsbestrebungen privater Medienhäuser müsse die SRG ihre Stärke der Verankerung in allen Landesteilen ausspielen, betonte Ammann. Der Freiburger Stadtammann hob die Bedeutung der Hauptstadtregion als Brücke zwischen den Sprachregionen hervor. «Die SRG hat einen politischen Auftrag, die sprachliche und kulturelle Vielfalt zu berücksichtigen (...)», betonte Steiert.

Staatsrat Christophe Darbellay befürchtet, dass durch eine Konzentration der Information am Standort Zürich die Berichterstattung über entferntere Landesteile, wie das Wallis, hinten anstehen müsste. «Bern ist für uns Walliser das Tor zur 'Üsserschwiiz'», sagte Darbellay. Bern sei und bleibe das Politzentrum mit entsprechender Wirkung auf die ganze Schweiz.

Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried machte sich ebenfalls stark für den SRG-Standort Bern. Die SRG bedrohe mit ihren Umzugsplänen den Qualitätsjournalismus und den Dialog mit der Schweiz. Eine Konzentration in Zürich würde zu einer Nivellierung und Verarmung des SRG-Journalismus führen. Es drohe die Gefahr, dass auf allen SRG-Kanälen gleiche Inhalte gesendet würden. «Das führt in eine medienpolitische Sackgasse», sagte von Graffenried. Stadt und Kanton Bern bekräftigten einmal mehr ihr Angebot, mit der SRG nach einem Standort in Bern zu suchen, der genügend Platz bietet. (sda/wid)