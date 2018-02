SRG: Preisüberwacher fordert tiefere Gebühren

Medienpolitik

SP fordert einen medialen Service public

Eine Stiftung sowie eine starke SDA, finanziert durch den Bund. Das fordert die SP in einer Resolution.

Eine Stiftung soll die Medien finanziell unterstützen. Zudem soll die SDA substantiell vom Bund Geld erhalten. Das fordert die SP in einer am Samstag verabschiedeten Resolution. Ihrer Ansicht nach soll sich Journalismus «nicht rein an Quote und Rendite orientieren».