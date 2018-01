Der Medienkonzern Tamedia konzentriert seinen Innendienst für die Printprodukte ab kommenden Juni in Zürich. Der Standort Lausanne wird aufgehoben. Den 15 betroffenen Mitarbeitenden aus der Westschweiz wird ein Arbeitsplatz in Zürich angeboten.



Durch die Konzentration an einem Ort sollen die Arbeitsabläufe vereinfacht und die Effizienz verbessert werden, wie Tamedia in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Die Mitarbeitenden in Lausanne müssen dafür ihren Arbeitsort nach Zürich verlegen. Ihnen werde ein neue Stelle angeboten, heisst es in der Mitteilung.



Bereits heute ist die Mehrheit der rund 70 Mitarbeitenden im Print-Innendienst sowie der gesamte digitale Innendienst der Tamedia am Sitz in Zürich tätig. Beim Print-Innendienst handelt es sich um eine Drehscheibe zwischen Verkauf, Produktion und Redaktion. Die Mitarbeitenden erfassen etwa Anzeigen oder stellen Rechnungen.



Im derzeit schwierigen Marktumfeld habe es keine andere Möglichkeit gegeben, als den Standort Lausanne aufzuheben, schreibt Tamedia weiter. Die Massnahme ist auch eine Folge steten Inseraterückgangs. Konzernchef Christoph Tonini hatte im Sommer vom 2017 als «dem schlimmsten Jahr bezüglich Printwerbe-Rückgang» gesprochen. (sda/maw)