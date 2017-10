Wemf Total Audience

Print, online oder beides? Wie Leser ihr Medium nutzen

Zwei Drittel konsumieren Journalismus gedruckt, ein Drittel klickt sich online ein – so hat es sich laut Wemf in der Schweiz eingependelt. Wie sieht dieses Verhältnis bei NZZ, «Handelszeitung», «Annabelle» und weiteren Medienmarken aus? Die Ergebnisse in Charts.

Die Medienmarken erreichen mit Print weniger Leser, aber immer noch mehr als online. (Bild: Keystone/Martin Ruetschi)