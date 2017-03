RTVG: Privat-TV-Stationen müssen News untertiteln

von Christian Beck

Ab dem 1. April gibt es eine gewichtige Änderung für die konzessionierten regionalen Fernsehstationen: Sie müssen ihre Hauptinformationssendungen untertiteln und sie so hörbehinderten Menschen zugänglich machen. Der Bund kommt damit Forderungen des Gehörlosenverbandes nach. 13 Sender, die aus dem Gebührentopf Beiträge erhalten, sind betroffen.

Hintergrund für diese Änderung ist das revidierte Radio- und Fernsehgesetz (RTVG), welches das Stimmvolk 2015 angenommen hatte und im Juli 2016 in Kraft gesetzt wurde (persoenlich.com berichtete). Das erste Halbjahr bis Ende 2016 war für den Aufbau der Infrastruktur vorgesehen, die ersten Monate des laufenden Jahres galten der Testphase. «Ab April müssen die Fernsehstationen die Untertitelung definitiv umsetzen», sagt Silvia Canova, Sprecherin des Bundesamtes für Kommunikation (Bakom), auf Anfrage. Finanziert werde dies vollumfänglich über die Empfangsgebühr beziehungsweise über die künftige Abgabe für Radio und Fernsehen.

Zwar erhalten seit Juli letzten Jahres die Sender mehr Geld, sind nun aber auch mit einem deutlichen Mehraufwand konfrontiert. Wie Dominik Prétôt, Geschäftsführer von TeleBasel der «Basler Zeitung» sagte, musste das Personal aufgestockt werden. Ferner mussten bestehende Mitarbeiter ausgebildet und neue Computerprogramme angeschafft werden. Der Aufwand für die Untertitelung sei anfangs deutlich unterschätzt worden, so Prétôt. Erst in der aktuell laufenden Testphase sei klar geworden, welche Belastung und welchen Zeitdruck die Untertitelung mit sich bringt.

Verdichtetes Texten unter Zeitdruck

Die Verordnung verlangt, dass ab der ersten Wiederholung die News untertitelt sein müssen. Das heisst im Klartext: Den Sendern bleibt gerade mal eine Stunde Zeit, weil aktuelle Berichte häufig erst kurz vor Erstaustrahlung fertiggestellt werden. «Die grosse Herausforderung ist das Zeitmanagement», bestätigt denn auch Stefan Nägeli, Programmleiter von Tele Top, auf Anfrage von persoenlich.com. Derzeit sei man daran, die zeitlichen Abläufe zu optimieren. Ein anderes Problem sei das verdichtete Texten. «Es ist unmöglich, einen TV-Beitrag eins zu eins zu übersetzen. Deshalb muss entsprechend gekürzt werden, ohne dass der Inhalt darunter leidet», so Nägeli weiter.

Auch bei Tele Top wäre dieser Mehraufwand ohne personellen Ausbau nicht möglich gewesen. «Wir haben ein Team von vier Leuten, die wir extra für die Untertitelung eingestellt und geschult haben», sagt Nägeli. Täglich um 16 Uhr beginnen die Untertitler mit ihrer Arbeit, dies mit dem Ziel, dass die Sendungen ab 19 Uhr mit Untertiteln zur Verfügung stehen. Aber auch technisch musste aufgerüstet werden. «Wir hatten seit der Umstellung auf HD keinen Teletext und mussten einen Encoder-Server im Distributionskanal einfügen», so der Programmleiter.

Technisch und personell aufgerüstet haben auch Tele M1 und TeleBärn. Die Tests in den letzten Monaten seien einigermassen gut verlaufen: «Wir hatten sicher die eine oder andere Kinderkrankheit. Jetzt sind wir aber startklar», sagt Monica Stephani, Leiterin Unternehmenskommunikation der AZ Medien. Schwierigkeiten hätte es dennoch in der Vorbereitungsphase gegeben, wie Engpässe beim Lieferanten oder auch rechtzeitig Personal zu finden und zu schulen.

Auch nicht konzessionierte Sender betroffen



Auch die privaten sprachregionalen TV-Veranstalter, die keine Konzession haben und auch nicht von den Gebühren profitieren, müssen wöchentlich eine Sendung für hörbehinderte Personen zugänglich machen. So will es das revidierte RTVG. Betroffen davon ist beispielsweise TeleZüri. Welche Sendung ab April untertitelt wird, konnte AZ-Sprecherin Monica Stephani bis am Donnerstagabend nicht beantworten. Nur soviel: «Alle unsere Sender halten sich an die Richtlinien des RTVG.»

Was, wenn ein nicht konzessionierter Sender die Vorgaben des Bakom ignoriert? «Wenn das Bakom feststellt, dass ein Sender, ob konzessioniert oder nicht, das Recht verletzt hat, sind verschiedene Massnahmen möglich», so Bakom-Sprecherin Caroline Sauser. Dies gehe von der Aufforderung zur Mangelbehebung bis hin zu Geldbussen.