SRF: Quizshow «Top Secret» stoppt im Sommer

SRF verzichtet ab Sommer auf die Ausstrahlung der Quizsendung«Top Secret» und will den Programmplatz am Mittwochabend neu gestalten. Wie der Quizsendeplatz künftig aussehen wird, ist noch offen.



Ein Grund dafür ist der Wechsel von Moderator Roman Kilchsperger, der im August 2018 die Moderation der Champions League bei Teleclub übernimmt (persoenlich.com berichtete).



«Der Wechsel von Roman Kilchsperger war für uns eine Gelegenheit, den Quiz-Sendeplatz am Mittwochabend neu zu überdenken», wird Christoph Gebel, Abteilungsleiter Unterhaltung, in einer Mitteilung vom Samstag zitiert. SRF überprüfe regelmässig seine Programmplätze und das Portfolio.



Kilchsperger werde mit einem kleinen Pensum aber weiterhin für SRF tätig sein. So tourt er auch künftig im Sommer mit dem «Donnschtig-Jass» durch die verschiedenen Dörfer.



Die Zukunft der weiteren Kilchsperger-Sendungen «Hello Again! Die Pop-Schlager Show» und «Kilchspergers Jass-Show» sowie die Detail-Gestaltung des Mittwochabends will SRF zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. (sda/eh)