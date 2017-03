Ringier: Ralph Büchi wird Marc Walders Stellvertreter

Ralph Büchi übernimmt seine neue Aufgabe als COO Ringier-Gruppe per 1. Juni 2017. Büchi ist in seiner neuen Funktion Mitglied des Group Executive Boards von Ringier. Er berichtet direkt an CEO Marc Walder und wirkt als dessen Stellvertreter, wie es in einer Mitteilung heisst. «Mit Ralph Büchi konnten wir einen der erfahrensten Medienmanager Europas für unser Unternehmen gewinnen. Mit seinem breiten Know-how in den Bereichen Publishing und Classifieds ergänzt er unser Management-Team ideal», wird Ringier-CEO Marc Walder in der Mitteilung zitiert.

Büchi wird auch CEO der Ringier Axel Springer Schweiz AG. Dabei handle es sich jedoch nur um eine formelle Anpassung der Berufsbezeichnung, wie es auf Anfrage heisst. Personell ändere sich nichts. Das Gemeinschaftsunternehmen von Ringier und Axel Springer ist seit Januar 2016 operativ tätig und mit 30 Titeln und 840 Ausgaben pro Jahr grösstes Zeitschriftenhaus der Schweiz.

Darüber hinaus amtet Büchi weiterhin als Präsident des Verwaltungsrates der Ringier Axel Springer Media AG, dem Joint Venture zwischen Ringier und Axel Springer in Mittel- und Osteuropa. «Durch meine Funktionen für Ringier Axel Springer Schweiz und Ringier Axel Springer Media arbeite ich schon seit Jahren eng und sehr vertrauensvoll mit dem Ringier-Management zusammen. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in diesem Gremium», so Ralph Büchi, designierter COO Ringier-Gruppe.

Karriere begann bei «Handelszeitung»

Seine journalistische Laufbahn begann Büchi als Redaktor bei der «Handelszeitung», deren Miteigentümer und CEO er später wurde, bevor er den Verlag 1999 an Axel Springer verkaufte. Seit 2008 amtet er als President von Axel Springer International. Von 2012 bis 2014 war er Mitglied des Vorstands der Axel Springer SE.

Nebst Ringier-CEO Marc Walder und COO Ralph Büchi gehören weiterhin folgende Mitglieder zum Ringier Group Executive Board: Annabella Bassler (CFO), Xiaoqun Clever (Chief Technology & Data Officer), Thomas Kaiser (CEO Ringier Digital), Robin Lingg (CEO Ringier Africa & Asia) und Alexander Theobald (COO Ringier Switzerland und Geschäftsführer Blick-Gruppe). Alle Mitglieder berichten weiterhin an CEO Marc Walder. (pd/cbe)