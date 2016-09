Radio 24/Radio Argovia: Ralph Steiner ist die neue Stimme von «Big Prize»

Moderator Ralph Steiner übernimmt ab sofort die wöchentliche Samstagnachmittags-Sendung «Big Prize» von Maximilian Baumann, der nach zwei Jahren zur Radio-24-«Abig-Show» wechselt (persoenlich.com berichtete). «Big Prize» ist laut Mitteilung die reichweitenstärkste Spielshow im privaten Radiomarkt und wird gleichzeitig auf den Sendern Radio 24 und Radio Argovia ausgestrahlt.

Der 26-jährige Zürcher Ralph Steiner hat seine Radiokarriere mit Moderationspraktika bei Radio 105 (2009) und Radio Inside (2010) gestartet. Bei letzterem nahm er nach einem längeren Sprachaufenthalt in Nizza auch seine erste Stelle an und hat 2,5 Jahre die Morgenshow des DAB+-Senders moderiert. Vor zwei Jahren heuerte der aufgestellte Schweiz-Franzose, der bei Tamedia seine kaufmännische Lehre absolviert hat, zudem beim Newsportal Watson an, wo er heute noch in einem Teilzeitpensum als Sportredaktor arbeitet. Parallel zu seinen journalistischen Tätigkeiten bei Radio 24 und Watson, absolviert Steiner das MAZ in Luzern und hat soeben ein Studium der Polit- und Umweltwissenschaften an der Universität Zürich begonnen.

Für Steiner ist die Moderation von «Big Prize» eine grosse Chance: «Ich freue mich riesig, als Moderator durch die grösste Quizshow im Schweizer Privatradio führen zu dürfen. Ich liebe Spannung und Nervenkitzel, deshalb ist der ‹Big Prize› die perfekte Show für mich.»

Die Sendung «Big Prize», mit Grand Casino Baden als Hauptsponsor, läuft jeden Samstagnachmittag von 13 bis 17 Uhr. (pd)