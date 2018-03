Nebelspalter: Ralph Weibel arbeitet beim Satiremagazin

In der März-Ausgabe des «Nebelspalter», die diese Woche am Freitag erscheint, gibt Ralph Weibel sein Debut. Der St. Galler Journalist, Bühnenautor und Poetry Slammer ist seit Februar, an der Seite von Chefredaktor Marco Ratschiller, als Produzent und Blattmacher für das Satiremagazin tätig, heisst es in einer Mitteilung.



Nach fast 25 Jahren im Tagesjournalismus beim «St. Galler Tagblatt» und als Redaktionsleiter bei Radio FM1 freut sich der 50-Jährige auf die neue Herausforderung: «Nach der ersten Ausgabe, an der ich mitarbeiten durfte, bin ich sicher, am richtigen Ort angekommen zu sein», lässt er sich in der Mitteilung zitieren.

In der aktuellen Ausgabe hat sich Weibel unter anderem der Wiederwahl von Wladimir Putin in Russland angenommen. Es gebe keine schönere Herausforderung, als den Absurditäten dieser Welt mit Humor zu begegnen, ohne sich dabei die Ernsthaftigkeit in den Spalten zu vernebeln, sagt der Autor. (pd/wid)