Radio FM1: Ralph Weibel verlässt den Ostschweizer Sender

Privatradiostudie 2016

Mehr Regionalnachrichten in der Westschweiz

Privatradios in der Romandie senden in der Hauptsendezeit mehr Lokalnews als jene in der übrigen Schweiz.

Privatradios in der Romandie senden in der Primetime mit durchschnittlich 31 Minuten deutlich mehr Lokalnews als die Radios in der übrigen Schweiz. Dies geht aus der aktuellen Programmanalyse von Publicom hevor.