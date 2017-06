Minds Global Spotlight: Recherchekooperation zur Flüchtlingskrise

Zehn Nachrichtenagenturen aus aller Welt, darunter die Schweizerische Depeschenagentur (SDA), haben bei Minds Global Spotlight ihre journalistischen Kapazitäten und ihr Know-how gebündelt, um in einer Agenturkooperation verschiedenste Aspekte der Flüchtlingskrise journalistisch aufzubereiten. Vertieft wurde versucht, das Milliardengeschäft der Schlepper zu beleuchten und die sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Menschenschmuggels zu dokumentieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Neben einem globalen Überblick der Thematik sollen sich die lokalen Rechercheaktivitäten auf die Hotspots Südostasien, Zentralamerika, Südsahara und die Kriegsgebiete im Nahen Osten sowie die Wege nach Europa konzentrieren. Dafür seien verschiedenste Datenquellen ausgewertet und Interviews mit Experten, Politikern und Fahndern geführt worden.

Ausserdem hätten Agenturjournalisten vor Ort an den relevanten Schauplätzen recherchiert. Sie hätten dank persönlichen Berichten von Grenzbeamten, Migranten und Whistleblowern aus der Schmugglerszene neue und detaillierte Einblicke erhalten. In ergänzenden Interviews mit Politikern und Menschenrechtsexperten würden zudem Strategien zur Bewältigung der Schmugglerproblematik diskutiert. Dank des länderübergreifenden Rechercheverbunds können die unterschiedlichen Ansätze verschiedener Länder verglichen und globale Lösungsstrategien skizziert werden.

Das Ergebnis sei ein umfassendes Infopaket, in dem das Thema in zahlreichen Texten, Fotos, interaktiven Grafiken und Videos aufgearbeitet werde. Die SDA hat neben den eigenen Texten eine Auswahl von Artikeln auf Deutsch und Französisch übersetzt und stellt diese Inhalte in den eigenen Diensten ihren Kunden zur Verfügung, wie es weiter heisst. Keystone werde eine Anzahl Bilder dazu veröffentlichen. Ausserdem werde das gesamte multimediale Nachrichtendossier in englischer Sprache auf dieser Website publiziert.

Ins Leben gerufen wurde die Initiative anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des globalen Agenturnetzwerks Minds. Das Dossier über Schlepperkriminalität ist die erste derartige Recherchekooperation des Netzwerks. Initiativen zu weiteren Themen seien geplant.

«In einer zunehmend vernetzten Welt brauchen wir innovative Nachrichten-Recherchekooperationen wie Minds Global Spotlight, um globale Themen auch aus einer globalen Sicht journalistisch aufzuarbeiten und unseren Kunden anbieten zu können», wird Bernard Maissen, SDA-Chefredaktor, in der Mitteilung zitiert. (pd/tim)