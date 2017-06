Teleclub: Rechte für Fussball-Bundesliga gesichert

Teleclub und Discovery Networks Deutschland verlängern ihre langjährige Partnerschaft und erweitern diese um exklusive Übertragungsrechte der Fussball-Bundesliga. Mit Beginn der Bundesliga-Saison 2017/18 werden die Spiele aus dem Rechtepaket A, das Eurosport für Deutschland, Österreich und die Schweiz erworben hat, exklusiv über Teleclub zu sehen sein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Teil des Angebots werden neben den Bundesligapartien am Freitagabend auch die neuen Ansetzungen am Sonntagmittag und Montagabend auf Eurosport gezeigt. Hinzu kommen die vier Relegationsspiele der beiden höchsten deutschen Spielklassen und der Supercup. «Mit diesem Rechtepaket runden wir unser Bundesliga-Angebot ab. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit Discovery in dieser erweiterten Form», wird Wilfried Heinzelmann, CEO der CT Cinetrade AG und der Teleclub AG, in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)