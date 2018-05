20 Minuten Friday: Redaktionsleiterin Kerstin Netsch wechselt zur NZZaS

Kerstin Netsch hat sich entschieden, die Redaktionsleitung von «20 Minuten Friday» auf Herbst 2018 abzugeben, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Sie wird bei der «NZZ am Sonntag» die redaktionelle Gesamtleitung der Lifestyle-Titel Z, Stil und Bellevue übernehmen, schreiben Tamedia sowie die NZZ in einer Mitteilung. Dort folgt sie auf Jeroen van Rooijen, der die NZZaS per Ende Juni 2018 verlässt, um private Projekte weiterzuverfolgen (persoenlich.com berichtete).

Netsch leitet «20 Minuten Friday» seit dessen Gründung im Oktober 2008 – zunächst in einer Co-Leitung mit Sabine Eva Wittwer, mit der sie das redaktionelle Konzept des Lifestyle-Magazins aufbaute und «Friday» kontinuierlich weiterentwickelte. Im Juli 2017 übernahm sie die redaktionelle Gesamtleitung. Im vergangenen Jahr war sie massgeblich für die Neuausrichtung des Magazins sowie den Ausbau des Onlineauftritts verantwortlich.

Ihren journalistischen Einstieg fand die studierte Film- und Fernsehwissenschaftlerin beim Magazin «Jetzt» der «Süddeutschen Zeitung», bei der Frauenzeitschrift «Allegra» und beim «Beobachter». 2004 ging sie zu Tamedia, wo sie anfänglich im Ressort Reportagen bei «Annabelle» arbeitete. 2006 wechselte sie als Lifestyle-Redaktorin zum damaligen Wochenendmagazin «20 Minuten Week», ab 2007 übernahm sie die Redaktionsleitung.

«Im Namen der 20 Minuten-Gruppe bedanke ich mich bei Kerstin Netsch für die langjährige Zusammenarbeit und ihr grosses Engagement. Als Mitglied des Entwicklungsteams war sie von Anfang an dabei und hat in den letzten zehn Jahren entscheidend zum Erfolg des Magazins beigetragen», wird Marco Boselli, Leiter Publizistik und Prozesse der 20 Minuten-Gruppe, in der Mitteilung zitiert. Über die Nachfolge von Netsch wird zu gegebenem Zeitpunkt informiert. (pd/wid)