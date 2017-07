Tamedia: Regionalzeitungen mit kuratiertem Newsletter

«24 heures» und «Tribune de Genève» in der Romandie sowie «BZ Berner Zeitung», «Der Landbote», «Zürcher Unterländer» und «Zürichsee-Zeitung» in der Deutschschweiz bieten ihren Lesern neu kuratierte Newsletters, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Tageszeitungen der Tamedia haben die Ergänzung ihres redaktionellen Angebots in den letzten Wochen gestaffelt neu eingeführt.



Der Newsletter liefert bei «24 heures» unter dem Namen «Ne ratez rien!» täglich, bei «BZ Berner Zeitung» («Das Wochenende»), «Tribune de Genève» («Le débriefing de la semaine») sowie «Der Landbote», «Zürcher Unterländer» und «Zürichsee-Zeitung» («Das Beste der Woche») jeweils am Freitag kurze und verlässliche Nachrichtenüberblicke und die besten Beiträge aus der jeweiligen Redaktion, wie es weiter heisst. Der Newsletter werde von verschiedenen Journalistinnen und Journalisten der jeweiligen Redaktionen abwechslungsweise kuratiert. Diese würden erzählen, analysieren und zusammenfassen, was man zum Start in den Tag respektive ins Wochenende wissen müsse. Die Vorschautexte sollen kurz und übersichtlich gegliedert sein, Bilder würden auflockern. Die einzelnen Themen können via Link auf die ausführlichen Versionen der Artikel vertieft werden. Der Newsletter biete so Einordnung und Orientierung.



Die neuen Newsletters der Regionalzeitungen von Tamedia sollen den täglichen Newsletter «Der Morgen» des «Tages-Anzeigers» ergänzen. Im Laufe des Sommers ist auch die Einführung eines Newsletters bei der Berner Tageszeitung «Der Bund» geplant. (pd/tim)