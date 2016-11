Reporter ohne Grenzen: Respekt der Pressefreiheit gefordert

Türkische Medien

Can Dündar gründet neues Medium

Der frühere Chefredaktor der regierungskritischen türkischen Zeitung «Cumhuriyet» will in Deutschland ein neues Medium gründen, um über die Lage in der Türkei zu informieren.