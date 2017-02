SRF: Reto Held wird neuer Fussball- und Unihockeykommentator

Das Kommentatoren-Team im Fussball ist wieder komplett: Neben Sascha Ruefer, Dani Kern, Mario Gehrer und Manuel Köng kommentiert neu Reto Held Meisterschafts- und Cupspiele im Schweizer Fussball. Seit Dani Wylers Pensionierung war im Kommentatoren-Team ein Platz frei, wie es bei SRF auf Anfrage heisst. Wyler ist künftig auf Teleclub zu hören (persoenlich.com berichtete).

Seinen ersten Einsatz hat Held bereits am Mittwoch im Cup-Viertelfinal zwischen YB und Winterthur, schreibt SRF in einer Mitteilung. Das Spiel wird auf srf.ch/sport live gestreamt. Im Unihockey begleitet Reto Held ab sofort alle Übertragungen im Rahmen der Indoor-Sports-Serie im Internet sowie auf SRF zwei den Superfinal vom Samstag, 22. April.

Reto Held startete seine journalistische Karriere bei Radio 32, parallel absolvierte er die Diplomausbildung zum Journalisten am MAZ in Luzern. 2002 wechselte Held in die Sportredaktion von Radio SRF. Während sechs Jahren begleitete und kommentierte er für Radio SRF die Spiele der Schweizer Fussballnationalmannschaft. 2010 zog er sich aus familiären Gründen von dieser Aufgabe zurück.

Heute ist der erfahrene Sportjournalist in der Sportredaktion von Radio SRF als Moderator, Redaktor, Kommentator und Projektleiter tätig. Auch künftig wird Held neben seiner Tätigkeit als TV-Kommentator in einem reduzierten Pensum für die Radioredaktion arbeiten. (pd/cbe)