Die vorgeschlagene Statutenrevision mit Namensänderung strebe zwei Hauptziele an, erklärte Verwaltungsratspräsident (VRP) Urs Schneider den Aktionären am letzten Donnerstag an der GV in Altstätten: «Eine konsequente Holdingstruktur schaffen. Ein Name, der die schwergewichtig nationale Ausrichtung der Gesamtgruppe zum Ausdruck bringt.» Die Argumente Schneiders seien für die Anwesenden ohne Diskussion nachvollziehbar gewesen, heisst es in einer Mitteilung. Der Antrag sei klar genehmigt worden.

Vorjahr nicht ganz erreicht

Damit wird ab dem 1. Januar 2019 die Rheintal Medien AG zur Galledia Group AG. Mit der Namensänderung werde eine klare Holdingstruktur geschaffen. Operative Tätigkeiten würden künftig nur noch auf der ersten Organisationsebene in definierten Kompetenzbereichen stattfinden. Derzeit erzielen die Rheintal Medien AG und ihre Tochtergesellschaften drei Viertel des Umsatzes von rund 48 Millionen Franken ausserhalb der Stammregion Rheintal. 2017 resultierte ein Ebitda von 5,4 Millionen Franken und blieb damit hinter dem Vorjahr zurück. Massgeblich negativ beeinflusst wurde das Resultat durch die Tochtergesellschaft Galledia AG, die zwar kaum Umsatz einbüsste (–2,4 Prozent), aber aufgrund von Strukturwandel und Preisdruck an Wertschöpfung verloren habe.

Die Rheintal Medien AG hat 2017 das Produktionsgebäude der Galledia AG in Flawil erworben. Diese erhebliche Investition kann gemäss VRP Schneider durchaus als Bekenntnis zum Druck verstanden werden.

Neue Verwaltungsrätin

Neu in den Verwaltungsrat wurde Sunnie Groeneveld gewählt. Die 30-Jährige folgt auf Bruno Baumgartner, der nach 16 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl angetreten ist. (pd/eh)