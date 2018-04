Admeira: Ringier und Swisscom sollen 50:50 übernehmen

von Edith Hollenstein

Ringier und Swisscom wollen die Anteile der SRG an der Werbeallianz Admeira übernehmen. Ringier teilte das Vorhaben am Mittwoch im Rahmen der Bilanzmedienkonferenz in Zürich mit.

«Zusammen mit der Swisscom sind wir daran, der SRG ein Übernahme Angebot zu machen», sagte Ringier-CEO Marc Walder vor den Medien. Die SRG habe ihren Anteil angeboten. Somit würden Swisscom und Ringier je 50 Prozent der Aktien halten. Derzeit gehe es um den genauen Preis und die Konditionen. Walder betonte dabei, dass die SRG auch nach einem Ausstieg aus dem Aktionariat ihr Inventar weiterhin über Admeira vermarkten wird.

Beschwerde gutgeheissen

Die SRG hält derzeit 33,3 Prozent. Nach wie vor sei es das Ziel, weitere Partner für Admeira zu gewinnen, um den Schweizer Medienmarkt zu stärken, heisst es von Seiten Ringier.

Die SRG-Beteiligung an Admeira war seit Beginn des Joint Ventures im April 2016 umstritten. Mit der Allianz wollen Ringier, Swisscom und die SRG besser bestehen gegen ausländische Online-Riesen wie Google, Facebook und Youtube.

Nach Ansicht von nicht beteiligten Medienunternehmen, dem Verband Schweizer Medien und weiterer Verbände gefährdet die Allianz jedoch die Medienvielfalt in der Schweiz und führt zu ungleich langen Spiessen in der Branche. Sie haben deswegen Beschwerde eingereicht.

Auch Tamedia interessiert

Weil die SRG mit dem Urteil nicht zufrieden war – die Beschwerdeführer dürfen laut den Richtern in St. Gallen rechtlich gegen Admeira vorgehen – zog sie es ans Bundesgericht weiter. Dieses entschied Mitte März ebenfalls, dass der Verband Schweizer Medien und neun Medienunternehmen bei der SRG-Beteiligung mitreden dürfen. Danach wurde klar: Die Verleger beharrten auf dem Austritt der SRG aus der Allianz (persoenlich.com berichtete).

Noch während die Medienkonferenz andauerte, versendete der Verband Schweizer Medien per E-Mail eine Stellungnahme. Darin begrüsst er es, dass sich die SRG bereit zeigt, über einen Verkauf ihrer Anteile zu verhandeln. Dies zeige, dass sich die SRG bewusst geworden sei, dass Admeira politisch ein Fehler war. Damit der Verkauf aber nicht «als Taschenspielertrick» wahrgenommen werde, müsse auch über eine neue Lösung der Vermarktung des SRG-Werbeinventars entschieden werden. Das SRG-Inventar solle etwa öffenlich ausgeschrieben werden, so der VSM.

Diese Forderung erachtet Marc Walder als unrealistisch: «Warum sollte die SRG ihr Inventar ausschreiben?», dafür sehe ich keinen Grund, sagte er gegenüber persoenlich.com. Der VSM missbrauche Admeria, um damit destruktive Medienpolitik zu betreiben. «Besser würde er für einen starken Medienstandort Schweiz sorgen», so Walder.

Die Situation um Admeira ist verworren. Überraschenderweise ist auch Tamedia an Admeira interessiert, wie Konzernchef Christoph Tonini Mitte März an der Bilanzmedienkonferenz des Konzerns sagte. Allerdings müssten sich vor einer solchen Zusammenarbeit die Emotionen erst etwas abkühlen (persoenlich.com berichtete).

«Hinter dem Rücken»

«Dass Tonini das öffentlich gesagt hat, erachte ich als einigermassen zynisch», sagte Walder am Mittwoch vor den Medien. «Denn Tamedia habe sich ernsthaft interessiert, den SRG-Anteil zu kaufen. «Wir, die Spitzen von Swisscom, SRG und Ringier, waren mitten in den Verhandlungen mit Tamedia. Dann aber, kurz vor Weihnachten, erfuhren wir aus den Medien, dass Tamedia gleichzeitig hinter unserem Rücken Goldbach ein Kaufangebot gemacht hatte», so Walder. Und weiter: «Dass kann man machen, macht man aber eigentlich nicht». Er wisse nicht, wie Tamedia-CEO Christoph Tonini seine Aussage bezüglich künftiger Kooperation mit Admeira gemeint habe.