SMD Schweizer Mediendatenbank: Roberto Nespeca übernimmt das Zepter

Weil Jürg Mumprecht pensoniert wird und in den Ruhestand tritt, musste die SMD Schweizer Mediendatenbank AG, eine Tochtergesellschaft von Ringier, SRG SSR und Tamedia, einen neuen Geschäftsführer suchen. Dieser ist nun in Roberto Nespeca gefunden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit Nespeca übernehme per 1. August 2018 ein ausgewiesener Fachmann in moderner Informationstechnologie und der Digitalisierung die Geschäftsführung, der seine Erfahrung in die Gestaltung zukunftsgerichteter Leistungen für die SMD einbringen wird, heisst es. Nespeca kommt der Finnova Bankware, wo er zuletzt das «Document Management», das Sprachkompetenzzentrum der Firma mit den Schwerpunkten Sprach- und Informationstechnologien, Übersetzungsdienstleistungen sowie Content Management und Softwarelokalisierung geleitet hat.

Mumprecht blickt auf eine lange Geschichte der Mediendokumentation zurück. Er konzipierte die Kooperation zwischen Ringier, Tamedia und der SRG, die 1996 in die Form der SMD gegossen wurde und hat sie seither kontinuierlich weiterentwickelt. Meilensteine auf diesem Weg waren die Akquisition weiterer Partner aus dem Medienbereich als Nutzer und Einbringer von Inhalten, die frühe Adaption neuer Technologien im Dienst der Dokument-Erschliessung und die Gründung der Tochtergesellschaft Swissdox, die das Archiv der SMD der Öffentlichkeit zugänglich macht. (pd/eh)