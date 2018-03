Robin Fritschi ergänzt per Anfang April 2018 das Redaktionsteam von Radio Zürisee, wie der Rapperswiler Sender mitteilt. Sie folgt auf Corina Heinzmann, die eine neue Stelle bei Radio SRF antritt.

Fritschi wuchs in Regensdorf bei Zürich auf. Nach ihrer abgeschlossenen KV-Ausbildung war sie zunächst in der Versicherungsbranche tätig. Vor zwei Jahren entschied sie sich, ins Radio-Business zu wechseln. Bei Radio Energy Zürich absolvierte Fritschi ein einjähriges Praktikum mit anschliessender Vertiefung als Produzentin, Reporterin und Sportreporterin. Ausserdem durchlief sie eine Moderationsausbildung bei toxic.fm in Abtwil. (pd/maw)