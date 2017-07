Presseschau: Roger Federer ganz vorne

Im Sommerloch angekommen, hofften die Verantwortlichen in den Schweizer Redaktionen wohl noch stärker auf einen Sieg Roger Federers. Er machte ihnen den Gefallen und lieferte ihnen eine Frontgeschichte der besonderen Art. Der Schweizer Tennisspieler gewann am Sonntag in London zum achten Mal und wird so zum alleinigen Wimbledon-Rekord-Sieger.

Während der «Blick» und «Le Temps» vom «achten Weltwunder» schreiben, bezeichnet die «Neue Zürcher Zeitung» die Ereignisse sowie wohl Federer als Person als «unvergleichlich».

Hier eine Auswahl der Titelseiten vom Montag: