AZ Medien: Roger Federer zu Gast im «TalkTäglich»

Am 10. April 2017 kommt es mit dem Duell zwischen Roger Federer und Andy Murray zu einem spektakulären Live-Showdown auf TV24, La Télé und Teleticino (persoenlich.com berichtete).

In der kommenden Woche spannt deshalb AZ Medien TV & Radio mit «AZ Nordwestschweiz», der «Schweiz am Wochenende» und «Watson» für die Spendenkampagne zu Gunsten der Roger Federer Foundation zusammen. Die Zuschauer, Hörer und Leser erwarten auf sämtlichen Kanälen Interviews, Hintergrundberichte und Verlosungen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Den Auftakt im TV macht Markus Gilli am Montag, 3. April, um 18.30 Uhr mit einem persönlichen Gespräch im «TalkTäglich» mit Roger Federer. «Der Talk mit dem ‹Maestro› ist für mich ein absolutes Highlight. Roger Federer stand auf der Wunschliste für unsere Gäste im ‹TalkTäglich› immer auf einem absoluten Spitzenplatz», lässt sich TV-Chefredaktor Markus Gilli in der Meldung zitieren. «Nicht nur seine einzigartige sportliche Karriere begeistert mich – der Mensch Roger Federer, seine Natürlichkeit, Bescheidenheit und Empathie sind höchst beeindruckend.»

Von Dienstag bis Freitag liefert eine vierteilige Serie Hintergrundinformationen zur Roger Federer Foundation und gibt Einblicke in die Arbeit der Stiftung vor Ort in Malawi. Die eigens für die Spendenkampagne produzierte Serie wird täglich nach den News um 18.20 Uhr auf TeleZüri, Tele M1 und TeleBärn ausgestrahlt.

Gemeinsam mit dem Veranstalter Big Plus sei es AZ Medien TV & Radio gelungen, aus den französisch- und italienischsprachigen Landesteilen mit La Télé und Teleticino regionale Partner mit an Bord zu holen. La Télé und Teleticino bestücken das TV24-Signal lokal mit eigenen versierten Sport-Kommentatoren. Somit wird «The Match for Africa 3» am 10. April 2017 ab 20 Uhr in der ganzen Schweiz ausgestrahlt und in der jeweiligen Sprache kommentiert werden. (pd/cbe)