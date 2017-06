Teleclub: Rolf Fringer stösst zum Sportsender

Der ehemalige Schweizer Nationaltrainer und erfahrene TV-Experte Rolf Fringer wird ab Juli 2017 die Teleclub-Experten-Crew um Dani Gygax, Marcel Reif und Pascal Zuberbühler ergänzen, wie der Sender in einer Mitteilung schreibt. Mit der Verpflichtung von Rolf Fringer sei Teleclub ein grosser Coup gelungen: Der 60-Jährige besteche durch messerscharfe Analysen und spannende Hintergrundinformationen.

Der in der Schweiz geborene Österreicher freut sich auf seine neue Aufgabe: «Ich kann es kaum erwarten, zusammen mit meinen Expertenkollegen in die neue Fussballsaison zu starten und den Zuschauern spannende Entscheidungen und packende Live-Duelle näher zu bringen», wird Rolf Fringer in der Mitteilung zitiert. Fussball sei und bleibe seine Leidenschaft. «Und diese möchte ich gerne weiterhin mit allen Fans teilen», sagt der in der Schweiz geborene Österreicher weiter. «Für uns ist Rolf die perfekte Ergänzung unseres eingespielten Teams», erläutert Claudia Lässer, Programmleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung bei Teleclub. (pd/tim)