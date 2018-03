SRF: Roman Mezzasalma wechselt zum TV

Im Herbst 2018 übernimmt Roman Mezzasalma die Leitung der TV-Wirtschaftsredaktion. Er führt aktuell die Nachrichtenredaktion von Radio SRF, wie es in einer Mitteilung heisst. Mezzasalma tritt die Nachfolge an von Reto Gerber, der die neue Fachredaktion Ausland im Rahmen des Newsroom-Konzeptes führen wird (persoenlich.com berichtete).

Mezzasalma hat an der Universität Bern Volks- und Betriebswirtschaftslehre studiert und auch doktoriert. Von 1985 bis 2001 war er in verschiedenen Funktionen für Radio DRS tätig. Zunächst als Moderator bei DRS 3, danach als Redaktor in den Redaktionen Sport, Wirtschaft und Inland sowie als Produzent beim «Echo der Zeit» und als Korrespondent in San Francisco. Es folgte dann ein längerer Abstecher zu einer Grossbank, wo Mezzasalma als Leiter des Bereichs Internet, Video & Events unter anderem für die Konzernwebsite und die konzernweite Videoproduktion verantwortlich war.

Nach neun Jahren kehrte Mezzasalma 2010 zu Radio SRF zurück und übernahm die Leitung der Nachrichtenredaktion. Dort zeichnete der heute 55-Jährige unter anderem auch verantwortlich für die Umwandlung einer Radio-Nachrichtenredaktion in eine multimedial publizierende Newsredaktion. Zudem absolvierte Mezzasalma 2016 ein Executive Programme der EBU für Medienmanager mit Fokus «Digitalisierung» an der IESE Business School in Barcelona und New York sowie der UCLA Anderson in Los Angeles. (pd/cbe)