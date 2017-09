Ringier: Roman Sigrist folgt auf Michael Ludewig

Roman Sigrist übernimmt die Aufgaben von Michael Ludewig, geschäftsführender Redaktor und Mitglied der Chefredaktion der Blick-Gruppe, der sich entschieden hat, die Blick-Gruppe per Ende Februar 2018 zu verlassen. Ludewig möchte in Zukunft als selbständiger Berater arbeiten. Bis zu seinem Ausscheiden wird der 60-Jährige bestehende Projekte zu Ende führen, weiter an der Verbesserung der Kostenstruktur im Newsroom arbeiten und speziell die Versorgung mit externen Dienstleistungen optimieren, schreibt Ringier in einer Mitteilung.

Sigrist trat nach seinem BWL-Studium an der Universität Zürich, das er 2014 mit einem Master of Arts abgeschlossen hat, ins Unternehmen ein und war bis 2016 als Leiter Projekte CEO Office bei Marc Walder tätig. Danach wechselte der 30-Jährige als Project Manager Business Development ins Team von Alexander Theobald, COO Ringier Switzerland und Geschäftsführer der Blick-Gruppe. In dieser Funktion hatte Sigrist unter anderem die Projektleitung bei verschiedenen Blick-Projekten inne. In seiner neuen Funktion als Leiter Operations und Projekte Newsroom berichtet Roman Sigrist ab 1. Februar 2018 an Christian Dorer, Chefredaktor der Blick-Gruppe. (pd/cbe)