USA

RT sendet ab April nicht mehr in Washington

Der staatliche russische Auslandssender RT (früher Russia Today) stellt zum 1. April seinen Dienst in der US-Hauptstadt Washington ein. Das US-Justizministerium hatte RT 2017 gezwungen, sich als «ausländischer Agent» registrieren zu lassen.

Die Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump bei ihrem zweistündigen Treffen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg im Juli. (Foto: Keystone via AP Photo/Evan Vucci)