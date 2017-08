Toggenburger Tagblatt: Ruben Schönenberger wird Redaktionsleiter

Ruben Schönenberger, seit Januar 2016 Wirtschaftsredaktor des «Toggenburger Tagblatts», wird ab September Leiter der Tageszeitung, schreibt die NZZ Mediengruppe in einer Mitteilung. Demnach folgt er auf Serge Hediger, der die Zeitung nach zwei Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.

Vor seiner Zeit beim Tagblatt war er während dreier Jahre als Regierungscontroller für den Kanton St. Gallen und als freier Journalist für verschiedene Medien tätig. Der 31-jährige Toggenburger hat an der Universität St. Gallen (HSG) Internationale Beziehungen und Governance studiert und an der Leipzig School of Media ein zweites Master-Studium in New Media Journalism abgeschlossen.

«Ruben Schönenberger geniesst im Team und im Tal einen hervorragenden Ruf. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen engagierten und in der Region gut vernetzten Kollegen für die Redaktionsleitung gewinnen konnten», sagt Christine Bolt, Leiterin Lesemarkt der Tagblatt Medien und Verwaltungsratspräsidentin der Toggenburg Medien. (pd/wid)