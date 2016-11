Tamedia: Rund 160 Kinder am Zukunftstag

Mehr als 160 Kinder und Jugendliche haben am Donnerstag anlässlich des Nationalen Zukunftstages ihre Eltern, Verwandten oder Bekannten an ihren Arbeitsplatz bei Tamedia begleitet, wie das Medienunternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Bei Einblicken blieb es dabei nicht, viele Kinder und Jugendliche packten gleich mit an. Beim «Tages-Anzeiger» führten Jil, Tim und Colin beispielsweise ein Interview mit ZSC-Stürmer Chris Baltisberger.

Auch bei «20 Minuten» waren die Kinder und Jugendlichen als Reporter unterwegs. In einer Strassenumfrage befragten die Kids die Passanten nach ihrer Lieblings-App. Ganz vorne mit dabei, so das Ergebnis der Umfrage, sind WhatsApp und Snapchat.











Bei der BZ «Berner Zeitung» bekamen die Kinder und Jugendlichen eine Einführung in den Videojournalismus. Das Resultat wurde gleich vom 14-jährigen Schnupperlehrling Davide geschnitten.

Zwei der jungen Besucherinnen, Hanna und Tatjana, die ihren Tag auf dem Werd-Areal in Zürich verbrachten, waren so überzeugt, dass sie gleich den nächsten Schritts in Auge fassten: «Wir beide könnten uns vorstellen, mal bei ‹Annabelle› oder ‹20 Minuten› mit zu helfen», wie es weiter in der Mitteilung heisst.



Der Nationale Zukunftstag bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, die Eltern, Angehörige oder Bekannte bei der Arbeit zu begleiten und die Berufswelt kennen zu lernen. (pd)