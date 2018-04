SRF: «Rundschau» bekommt einen früheren Sendeplatz

Sparprogramm der SRG

150 Mitarbeitende müssten nach Zürich zügeln

Die SRG prüft, ob sich ein Umzug der Radiostudios von Bern nach Zürich lohnt. Entschieden sei noch nichts.

Die SRG glaubt, dass sich ein Umzug der Radiostudios von Bern nach Zürich lohnen könnte, denn so könnten Radio-, TV- und Online-Inhalte künftig am selben Ort hergestellt werden. Weil noch nichts entschieden ist, wird Kritik an der Kommunikationsstrategie laut.