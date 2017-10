NZZ am Sonntag: Sacha Batthyany kehrt nach zehn Jahren zurück

Sacha Batthyany wird ab Anfang 2018 Redaktor im Ressort Hintergrund der «NZZ am Sonntag», heisst es in einer Mitteilung. Damit kehrt er zurück zur Redaktion, in der er seine journalistische Karriere begann: Von 2005 bis 2008 arbeitete er als Redaktor für die «NZZ am Sonntag», zuletzt im Ressort Gesellschaft (persoenlich.com berichtete).

Danach folgten fast zehn Jahre beim «Tages-Anzeiger». Battyany war stellvertretender Chefredaktor des «Magazins», für das er bis heute als Reporter schreibt. Seit 2015 ist er USA-Korrespondent für den «Tages-Anzeiger» und die «Süddeutsche Zeitung». Im Juni hiess es noch, Battyany kehre per Anfang 2018 auf die Tagi-Redaktion zurück.

«Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Sacha Batthyany, der ein bereits hervorragendes Team ergänzen wird», wird Luzi Bernet, seit dieser Woche Chefredaktor der «NZZ am Sonntag», in der Mitteilung zitiert.

Mit der für den Schweizer Buchpreis nominierten Familiengeschichte «Was hat das mit mir zu tun?» trat Battyany 2016 auch als Buchautor in Erscheinung. Neben seiner journalistischen Tätigkeit arbeitet der studierte Soziologe an der Journalistenschule MAZ in Luzern als Dozent für kreatives Schreiben. (pd/cbe)