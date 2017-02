Tamedia: Samuel Reber ist tot

Am Wochenende ist Samuel Reber 44-jährig in Zürich verstorben. Er war seit 2013 stellvertretender Leiter Newsnet. Reber sei einer der erfahrensten und besten Digitaljournalisten der Schweiz gewesen, ein Pionier des Onlinejournalismus, heisst es in einem Nachruf, den der «Tages-Anzeiger» am Freitag veröffentlicht hat.

«Sein Können und seine Leidenschaft, aber auch seine hohen Ansprüche an den Onlinejournalismus gab er weiter an eine grosse Zahl junger Kollegen, die er führte und betreute. Doch nicht nur sie durften von Sam lernen, sondern auch MAZ-Studierende, wo er während Jahren Digitaljournalismus unterrichtete», schreibt Tagi-Onlinechef Michael Marti.

«Ein feiner Mensch»

Seine grösste Wirkung habe Reber wohl in der Rolle als Tagesverantwortlicher und Blattmacher gehabt, «also wenn er die Frontsite komponierte, die Teams steuerte, Schreiber coachte, Titel setzte». In dieser Aufgabe habe Reber nicht nur den publizistischen Auftritt der Onlinesites geprägt. «Vielmehr lebte er der Redaktion vor, wie selbst im Breaking-News-Tempo ein Ausgleich zwischen Anspornen und Einfordern, Rücksichtnahme und Respekt nicht nur möglich ist, sondern ein Team zum Erfolg führt. Darin war er besser als alle anderen» so Marti. Reber habe Menschen nicht auf ihre Arbeit reduziert: «Samuel Reber war ein grosszügiger und feiner Mensch».

Reber startete 2002 beim Tagi. Er war Teil des Kernteams von tagesanzeiger.ch. Nach Engagements bei Ringier und Migros kehrte er 2008 zu Tamedia zurück. 2013 wurde er zum stellvertretenden Leiter Newsnet befördert. (tagesanzeiger.ch/eh)