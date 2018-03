SRF: Sandro Brotz wird gerüffelt

Die Tatsache, dass Sandro Brotz nur wenige Tage vor dem Abstimmunssonntag in der «Rundschau» seinen Lohn von 130'000 Franken öffentlich gemacht hatte (persoenlich.com berichtete), hatte offenbar Konsequenzen. In einer internen E-Mail, die der «Sonntagblick» veröffentlichte, wird kritisiert. «Eine Bitte: Verzichtet auf spontane Einzelaktionen, sprecht Euch vor öffentlichen Äusserungen mit Media Relations ab», schrieb SRF-Direktor Ruedi Matter am 22. Februar in der Rundmail an die SRF-Angestellten.

Das zeigt die Nervosität wegen No Billag. Wie stark SRF die Äusserungen der Mitarbeiter zu steuern versuchte, wurde auch am Abstimmungssonntag deutlich. Nach dem überdeutlichen Nein äusserten sich die SRF-Mitarbeitenden nur äusserst zurückhaltend, obwohl viele von ihnen innerlich Luftsprünge gemacht haben müssen.

Die Besonnenheit rührte daher, dass SRF seinen Mitarbeitenden Anweisungen bezüglich der Kommunikation in den Sozialen Medien gegeben hatte. Die Empfehlung sei gewesen, sachlich und bescheiden zu bleiben, erklärte Kommunikationschefin Andrea Hemmi gegenüber persoenlich.com. (eh)