Die «Schweizer Familie» erscheint ab der nächsten Ausgabe, der Oster-Doppelnummer vom 29. März 2018, in einem neuen Kleid, wie Tamedia in einer Mitteilung schreibt. Eine von Chefredaktor Daniel Dunkel geleitete Projektgruppe hat in den letzten zwölf Monaten ein sanftes Redesign der traditionsreichen Familienzeitschrift erarbeitet. Sie solle dadurch luftiger, leichter und moderner werden.

Redaktionskonzept, Themenmix und Ressortstruktur bleiben erhalten, werden aber durch neue Elemente ergänzt. Der Einsatz von neuen Schriften, Farben und Textelementen soll für mehr Frische, eine optimierte Leserführung und dadurch noch mehr Lesevergnügen sorgen.









Verschiedene neue Rubriken in den Themenfeldern «Hefteinstieg / Menschen», «Wissen», «Essen», «Schöner Leben» und «Gesundheit» sollen die Nähe zu den Leserinnen und Lesern weiter fördern. So erzählen Menschen aus verschiedensten Lebensbereichen beispielsweise in der Rubrik «Aus meiner Sicht», wie sie ihren Alltag wahrnehmen, was besonders erfreulich, speziell, überraschend, komisch oder mühsam ist.

In der Rubrik «Bibliothek der Gefühle» wird jeweils ein Gefühl vorgestellt: Wie fühlt es sich an, wozu dient es und welche Rolle spielt es im Leben? Und für die Doppelseite «Hochzeits-Traumpaar» können Frischvermählte Bilder von ihrer Hochzeit einschicken und beschreiben, weshalb sie ein Traumpaar sind, wie sie sich kennengelernt haben und warum sie perfekt zusammenpassen. (pd/maw)