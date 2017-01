Gratis-Sonntagszeitung

SBB erschweren Blochers Projekt

Vorschriften für Zeitungsboxen an Bahnhöfen stehen der Rentabilität eines möglichen sonntäglichen Gratisblatts im Weg. In Zeitungsboxen an Bahnhöfen dürfen Zeitungen keine Einsteckwerbung beinhalten.

Zeitungen, die in Verteilboxen auf SBB-Gelände aufliegen, dürfen keine losen Werbebeilagen enthalten. Die SBB will verhindern, dass auf Bahnhöfen und in Zügen zu viel Papier herumliegt. (Bild: Keystone/Gaetan Bally)