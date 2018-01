SRF: Schawinski äussert sich zu den Quoten

Roger Schawinski erlebt turbulente Zeiten. Sein Buch «No Billag?» ist auf ein enormes Echo gestossen und hat den zweiten Platz der Sachbuchbestsellerliste erklommen, während die Zahlen seiner montäglichen TV-Show von 14,9 Prozent (2015) auf 12,3 Prozent Marktanteil gesunken sind (persoenlich.com berichtete). «Wenn die Sendungen davor auch schon schlecht laufen, hat man keine Chance», so der Medienpionier gegenüber blick.ch. «Oder anders gesagt: Den Letzten beissen die Hunde!»

In bester Gesellschaft

Tatsächlich sieht es für den Montagabend insgesamt schlecht aus. Laut blick.ch ist Schawinski in bester Gesellschaft. Das Gesundheitsmagazin «Puls» büsst mit minus 34'000 Zuschauern (-2 Prozent Marktanteil) ebenfalls deutlich an Boden ein, scheint mit einem Verlust von 100'000 in den letzten drei Jahren immer weniger am Puls der Zuschauer zu sein. Auch das Wirtschaftsmagazin «Eco» verliert (-15'000 Zuschauer, -0,3 Prozent Marktanteil). Über die letzten drei Jahre gesehen, habe «Eco» sogar 2,4 Prozent verloren. Auch der «Eco Talk» verlor: -2 Prozent in der gleichen Zeitspanne. (ma)