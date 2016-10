Service Public: Schawinski knipst Licht im Leutschenbach aus

«Ich bin ein Schweizer Journalist mit dem Vornamen Roger – da gibt es eine gewisse Vielfalt». Mit diesem Satz beantwortete SRG-Generaldirektor Roger de Weck die obligate Einstiegsfrage der montäglichen Talkshow. Trotz der subtilen Anspielung auf den «Weltwoche»-Roger; zu einem gehässigen «Roger gegen Roger» wurde die gestrige «Schawinski»-Sendung nicht.

Schawinski glaubt nicht an Admeira

Trotzdem: Den Vorwurf, er sei gegenüber seinem Gast, dem SRG-Generaldirektor, handzahm gewesen, kann man Roger Schawinski nicht machen. Zu oft drückte der Radiopionier während der halbstündigen Sendung der langjährige SRG-Kritiker durch. Vor allem als es um das Dauerthema Admeira ging – für de Weck die einzige Möglichkeit, Google und Facebook im Werbemarkt die Stirne zu bieten. Schawinski glaubt hingegen, wie er in der Sendung anhand eines Beispiels ausführte, nicht an den Erfolg des ganzen Werbevermarktungskonstrukts. Für ihn ist das Ganze zu konstruiert und zu aufwändig.

De Weck ging auf diese Einwände nicht weiter ein und lud – wie bereits in der Vergangenheit – auch andere Verlagshäuser ein, sich an der Vermarktungsgesellschaft zu beteiligen.

De Weck erklärte, dass er keine Attacke gegen Google und Facebook starte. Im Gegenteil, er habe «grössten Respekt für diese Unternehmen». Die SRG spüre aber bereits die Konkurrenz durch diese Firmen, da diese auch in der Schweiz mit eigenen Firmen Werbung verkaufen. Hier wolle man sich nicht klein machen und sich auf den Standpunkt stellen: «Ich cha nüd, ich cha nüd dagege mache», sagte de Weck energisch und bekräftigte dies, indem er seine Stirn vor Schawinski auf den Tisch schlug.

Überraschender Schluss

Im Gegenteil: Die Schweiz müsse dafür sorgen, dass das Werbegeld in der hier bleibe und in den hiesigen Journalismus reinvestiert werde. De Weck betonte mehrfach, dass das Publikum hinter der SRG stehe. Die ganze Debatte um den künftigen Service public habe zu mehr Dialog und Kooperation geführt. «Wir sind das transparenteste öffentliche Medienhaus in ganz Europa», sagte de Weck.

Am Schluss macht Roger Schawinski noch einen eigenen Sparvorschlag für die SRG. Er knipst das Studiolicht aus, kramt seine Taschenlampe hervor und leuchtet seinem obersten Chef mit einem dünnen Lichtstrahl ins verblüffte Gesicht. In diesem Moment drückte der Radiopirat wieder einmal durch. Ob es der Gast auch so lustig fand wie der Moderator, konnten wir aus de Wecks Gesicht nicht ablesen. Es war zu dunkel. (ma/eh)