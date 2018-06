Diese Abgänge lassen aufhorchen. Nach drei Jahren Zusammenarbeit verlassen Vice-Geschäftsführer Patrick Viert und Managing Partner Raffael Leu im August das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Dies wurde begründet «aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die künftige Ausrichtung des Unternehmens am Schweizer Standort» (persoenlich.com berichtete).

Der Schweizer Standort sei ein wichtiger Bestandteil von Vice in der DACH-Region, sagt ein Sprecher von Vice Media in Berlin auf Anfrage. Die DACH-Region sei die grösste und stärkste Region innerhalb des Vice-Konzerns in Europa, und daher sei die Schweiz als ganz eigener Markt wichtig. «Wir erkennen hier besondere Markt- und Kundenbedürfnisse, die wir durch unser Office in Zürich gesondert ansprechen», so der Sprecher zu persoenlich.com. «Ebenso haben wir für Vice in der Schweiz eigene Schwerpunkte: Für unser Agenturgeschäft bei Virtue ist der Zürcher Standort als Premium Hub angelegt und bringt seine Expertise im Luxus- und Premium-Kundenbereich ein.»

Derzeit würden in Zürich 30 Personen arbeiten – vor einem Jahr waren es noch 26. «Wir sind gut besetzt in der Schweiz, schliessen allerdings nicht aus, dass wir uns vergrössern», so der Sprecher. Das gelte nicht nur für die Redaktion, sondern auch für die Agentur Virtue. (cbe)