Ringier Axel Springer Schweiz: «Schweizer Illustrierte» streicht Stellen

«Kosten- und Spardruck auch bei den Magazinen»: Bei der «Schweizer Illustrierten» werden mindestens vier Stellen gestrichen, zwei in der Redaktion und zwei in der Grafik. In zwei Fällen kommt es zur «Frühpensionierung wenige Monate vor der ordentlichen Pensionerung», bestätigt Karin Heim, Sprecherin von Ringier Axel Springer Schweiz, auf Anfrage von persoenlich.com. Zudem sei es bei einer Teilzeitstelle zur Entlassung gekommen, die andere Stelle falle infolge einer ordentlichen Pensionerung weg. Als Grund nennt sie «digitale Umstrukturierungen und Kapazitätsanpassungen».

Eine weitere Stelle ist durch den Weggang der beiden Co-Leiterinnen Online, Barbara Lanz und Katja Fischer, weggefallen. Beide sind seit kurzem für 20 Minuten Online tätig (persoenlich.com berichtete). Neu leitet mit Philipp Mäder nur noch eine Person die SI-Online-Redaktion. Der Politik-Chef verantwortete bisher die digitalen Projekte bei der «Schweizer Illustrierten» von Bern aus (persoenlich.com berichtete). Auch hier nennt Heim «Umstrukturierungen und Kapazitätsanpassungen» als Grund. (wid)