Venezuela: Schweizer Journalist wieder auf freiem Fuss

Der Schweizer Journalist, der am Wochenende in Venezuela festgenommen worden war, ist ohne Auflagen freigelassen worden. Die beiden Journalisten, die zusammen mit ihm festgenommen wurden, sind ebenfalls frei. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte am Sonntagabend eine entsprechende Information des nationalen Journalistenverbandes (SNTP) Venezuelas.

#ULTIMAHORA Libertad plena para los periodistas Jesus Medina, Filippo Rossi y Roberto Di Matteo, detenidos el viernes en Tocorón #8Oct — SNTP (@sntpvenezuela) 8. Oktober 2017



Das EDA und die Schweizer Vertretung in Caracas, die ihrem Mitbürger konsularischen Schutz gewährt habe, seien über die rasche Lösung dieses Falls erleichtert, erklärte das Aussendepartement. Aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes könne das EDA keine weiteren Angaben machen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa war auch die italienische Botschaft in Caracas mit den lokalen Behörden wegen des Vorfalls in Kontakt gestanden.

Die drei Journalisten waren beim Besuch eines Gefängnisses festgenommen worden. Sie hatten laut dem SNTP (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa) Aufnahmegeräte dabei, die offenbar nicht autorisiert worden waren.

#ALERTA Jesús Medina, Roberto Di Mateo y Filippo Rossi serían acusados de ingresar equipo audiovisual a Tocorón sin autorización #7Oct pic.twitter.com/AEd1XJj8fF — SNTP (@sntpvenezuela) 7. Oktober 2017



Bei den Festgenommenen und später wieder Freigelassenen handelt es sich demnach um Filippo Rossi, einen freien Journalisten aus Comano TI, den Italiener Roberto Di Matteo und Jesus Medina aus Venezuela, wie SNTP mitteilte.

Rossi, der auch als Extremsportler unterwegs ist, und Di Matteo schreiben regelmässig für die Mailänder Zeitung «Il Giornale». Der Venezolaner Medina ist Fotograf bei der regierungskritischen Online-Zeitung «DolarToday».

Berüchtigtes Gefängnis besucht

Die drei Journalisten befanden sich den Angaben zufolge auf einer Recherche-Reise im Bundesstaat Aragua, wo sie das als Tocorón-Gefängnis bekannte Centro Penitenciario de Aragua besuchten. SNTP zufolge hatten die Journalisten eine «Einladung» für den Besuch im Gefängnis. Die Anstalt ist berüchtigt für prekäre Zustände und wiederholte Gewaltakte.

Als sie dort eintrafen, sei ihnen der Zugang verwehrt und sie seien von der venezolanischen Nationalgarde festgenommen worden. Seit Freitag hatten sich die Männer in Gewahrsam befunden. Am Sonntag wurden sie wieder auf freien Fuss gesetzt.

Periodistas Jesús Medina Ezaine de @DolarToday , Roberto Di Matteo y Filippo Rossi quedaron en libertad, tras atropello de La GNB en Aragua. pic.twitter.com/XaojFGr5W9 — La Gaceta Criolla (@LaGacetaCriolla) 8. Oktober 2017



Ein Vertreter des Journalistenverbandes hatte zuvor Zugang zu den drei Männern gehabt. Ihnen gehe es gut. Es gebe keine Anzeichen von Folter, hatte er erklärt. (sda/ans/cbe)