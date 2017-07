az Nordwestschweiz: Sechs Kündigungen im Produktionsteam

Der Zeitungsverbund az Nordwestschweiz reorganisiert die Abläufe in der Zeitungsproduktion um die Kosten zu senken. Dies führe zu einem Abbau von 4,5 Stellen in der Abteilung Produktion in Aarau, schreiben die AZ Medien in einer Mitteilung.

Sechs Kündigungen wurden ausgesprochen, wie Sprecherin Monica Stephani auf Anfrage von persoenlich.com erklärt. Die betroffenen Mitarbeiter seien am Montag informiert worden.

Zur az Nordwestschweiz gehören unter anderem die «Aargauer Zeitung», die «Solothurner Zeitung» und die «Basellandschaftliche Zeitung». (pd/wid)