Ringier: Sermîn Faki wird Politikchefin beim «Blick»

Per 1. November 2017 wird Sermîn Faki neue Ressortleiterin Politik der Blick-Gruppe. Die langjährige Bundeshausredaktorin schreibt seit April 2016 für den «Blick» und studierte an der Universität Potsdam Politikwissenschaft, neuere Geschichte und Islamwissenschaft. Zudem hat die 41-Jährige einen Master in Applied Ethics der Universität Zürich.

Die bisherigen Co-Ressortleiter Joël Widmer und Matthias Halbeis haben sich laut Mitteilung entschieden, die Blick-Gruppe zu verlassen. Beide waren seit Anfang 2014 in dieser Funktion tätig. Die beiden hätten «einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass die Politik-Themen beim Blick mehr Profil bekommen», wird Chefredaktor Christian Dorer in der Mitteilung zitiert.

Über Sermîn Faki sagt er: «Sie hat in ihrer Zeit beim Blick grosse Fachkompetenz und gesunden Ehrgeiz bewiesen». Faki begann ihre journalistische Laufbahn mit regelmässiger Tätigkeit für den «Werdenberger & Toggenburger». Ab 2007 schrieb Faki für den Lifestyle-Bund der «Südostschweiz am Sonntag». 2009 folgte der Wechsel ins Inlandressort der «Südostschweiz» in Chur. Ab 2011 berichtete sie für das gemeinsame Bundeshausteam von «Südostschweiz» und «Aargauer Zeitung» aus Bern. Sie wechselte 2012 als Bundeshausredaktorin zur «Zentralschweiz am Sonntag», ehe sie im April 2016 zum «Blick» stiess.

Weiter stossen in den kommenden Wochen folgende neue Mitarbeitende zum Blick-Newsroom: Roman Neumann kehrt zum «Blick» zurück. Der 34-Jährige wird per 1. September 2017, neben Daniel Riedel, stellvertretender Nachrichtenchef und Desk-Chef. Zuletzt war Roman Neumann Reporter bei «20 Minuten» und dann auf einer längeren Reise. Er absolvierte 2007 die Ringier Journalistenschule. Von 2008 bis 2014 arbeitete er als Reporter bei der Blick-Gruppe, davon das letzte Jahr beim «SonntagsBlick».

Dominique Rais stösst ebenfalls am 1. September 2017 zum Ressort News. Die 27-Jährige war bis im März 2017 Ressortverantwortliche bei den «Wiler Nachrichten», derzeit schreibt sie als freie Journalistin. Simon Steiner beginnt am 1. Dezember 2017 als Produzent. Zurzeit arbeitet der 40-Jährige als Produzent für «Aargauer Zeitung / Schweiz am Wochenende». Mario von Ow stiess per 1. August zum Videoteam der Blick-Gruppe und unterstützt dort das VideoCreativ-Team. Der 31-Jährige arbeitete für diverse Filme als Kamera- und Regieassistent und absolvierte unter anderem Praktika bei «SRF DOK» sowie 2017 als Videojournalist beim «Tages-Anzeiger». (pd/wid)