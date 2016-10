Ringier: Sesseltanz im Blick-Newsroom

von Edith Hollenstein

Ein «permanent atmendes Gebilde, welches sich dauernd neuen Anforderungen anpassen» müsse, sei der Blick-Newsroom. Dies sagte Blick-Geschäftsführer Alexander Theobald am Mittwoch in einem Interview mit persoenlich.com. Der Ringier-Manager sprach zu dem von weiterhin hohem Kostendruck: «Wir prüfen laufend quer durch alle Ressorts, wie viele Leute es braucht und ob es sich bei Abgängen lohnt, die Stellen wiederzubesetzen.»

Daneben würden auch neue Stellen geschaffen. Besonders verheissungsvoll sei Video. Die Klickzahlen auf Webvideos – ob journalistisch, kommerziell oder aggregiert – stiegen stark an: Auf 170 Millionen Views im ersten Halbjahr 2016, so Theobald.

Video-Journalisten

Daher baut Ringier seinen Blick-Newsroom laufend um, derzeit Richtung Video-Produktion. Bereits 10 Prozent der Journalisten im Newsroom arbeiteten im Bereich Video, das entspricht rund 20 Leuten. Und es kommen weiter Neue hinzu: So werden Thierry Graf und Ramona De Cesaris als VJ starten, beide kommen von Tele Top, wie Ringier-Kommunikationschef Edi Estermann auf Anfrage bestätigt. Ebenfalls in den Newsroom wechseln Linus van Moorsel («Blick am Abend», von Joiz) und Lisa Vogt (Produzentin, von Tamedia).

Abgänge im People-Ressort

Daneben kommt es im People-Ressort gleich zu mehreren Abgängen: Seraina Etter verlässt Ringier Richtung Stiftung Schweiz Mobil. Cinzia Venafro wechselt intern ins Ressort Politik, Jasmin Gruber zieht nach Los Angeles, um von dort aus Nachtdienst-Einsätze zu übernehmen. Neu ins People-Team kommt dageben Matthias Mast, er wechselt von Tele Bärn an die Dufourstrasse (persoenlich.com berichtete).

Kaye Hüsler (früher Anthon) arbeitet nicht mehr als Produzentin CvD Blick.ch und Blickamabend.ch sondern im Ressort Brand Studio, Ringiers Content-Marketing-Abteilung.