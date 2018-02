Neue Zürcher Zeitung: Seta Thakur leitet neu die Kommunikation

In ihrer neuen Funktion verantwortet Seta Thakur die Unternehmens-, Marketing- sowie Teile der Aktionärskommunikation der NZZ-Mediengruppe. «Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Unternehmenskommunikation und ihrer Führungskompetenz ist Seta Thakur die ideale Kandidatin für uns. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr», wird Jörg Schnyder, Vorsitzender der Unternehmensleitung a.i. der NZZ-Mediengruppe, in einer Mitteilung zitiert.

Bis zu ihrem Eintritt im Juni 2018 ist Thakur weiterhin als Geschäftsleiterin bei Öbu, dem Verband für nachhaltiges Wirtschaften, tätig. Bis Ende 2014 leitete die heute 52-Jährige während fünf Jahren die Unternehmenskommunikation der Weleda-Gruppe. Zuvor war sie in diversen führenden Funktionen in der Kommunikation sowie im Nachhaltigkeitsbereich, unter anderem bei Holcim Group, tätig.

Erste Erfahrungen in der Medienbranche sammelte Thakur als freie Journalistin. Sie schrieb unter anderem für die «Neue Zürcher Zeitung» sowie die «Luzerner Zeitung» und arbeitete bei der Presseagentur InfoSüd. Thakur studierte an der Universität Zürich Germanistik, Allgemeine Geschichte sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Sie besitzt einen Executive MBA der Universität St. Gallen und wohnt in Zürich.

Thakurs Vorgängerin Myriam Käser wechselte zu Skyguide (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)