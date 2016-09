Blofeld: SevenOne Media setzt weiter auf Goldbach

Die Goldbach Media (Switzerland) vermarktet seit bald 20 Jahren ProSieben und seit 2011 das komplette Senderportfolio der SevenOne Media in der Schweiz. Dazu gehören die Erfolgssender SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und Puls 8. Nun hat sich SevenOne Media frühzeitig entschieden, ihre Verlängerungsoption auszuüben. Damit ist die erfolgreiche Partnerschaft für weitere Jahre gefestigt, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

«Wir haben in den letzten Jahren mit Goldbach Media ausgezeichnet zusammengearbeitet. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Kooperation für die TV-Sender der SevenOne Media in der Schweiz frühzeitig einseitig zu verlängern», wird Andrea Haemmerli, Managing Director der SevenOne (Schweiz), in der Mitteilung zitiert.

Für Alexander Duphorn, CEO Goldbach Media, zeichnet sich das Sender-Portfolio insbesondere durch innovative Eigenproduktionen und erfolgreiche internationale Formate aus: «Die Sender der SevenOne Media verfügten von Anfang an über eine ausgeprägte Schweizer Affinität. Mit der Lancierung von Puls 8 bietet das Portfolio sogar einen reinen Schweizer Sender. Die individuell positionierten Sender decken alle Zielgruppen ab und schaffen so ein ideales Werbeumfeld für erfolgreiche TV-Kampagnen.» (pd/clm)