AZ Medien: Silja Hänggi wird Leiterin der Video-Einheit

Im April wurde bekannt, dass die AZ Medien TV & Radio eine Video-Einheit lanciert, die digitale Formate für die drei Regionalsender TeleZüri, Tele M1, Tele Bärn produzieren wird (persoenlich.com berichtete). Nun ist klar, wer die Leiterin wird: Silja Hänggi übernimmt per 1. Oktober 2017 die neu geschaffene Funktion als Head of Video der Video-Einheit, wie die AZ Medien in einer Mitteilung schreiben.

Hänggi ist seit zweieinhalb Jahren für AZ Medien TV & Radio tätig und war massgeblich am Auf- und Ausbau der Online- und Mobile-Präsenz der TV-Sender der AZ Medien beteiligt, wie es weiter heisst. Davor war die 31-Jährige unter anderem bei Radio 24 und der «Zürichsee-Zeitung» journalistisch tätig. Sie hat an der ZHAW in Winterthur Kommunikation mit Vertiefung im Bereich Journalismus studiert.



«Silja Hänggi hat unsere Online-Redaktion aufgebaut und ist die ideale Besetzung der Stelle als Head of Video. Sie verfügt über die notwenige journalistische Erfahrung und weiss auch, wie man neue, starke Online-Formate entwickelt», begründet Oliver Steffen, Leiter Operationelles AZ Medien TV die Wahl, gemäss Mitteilung.



Mit an Bord der Video Unit als Videojournalist ist Marco Schättin (vgl. Bild unten), wie es weiter heisst. Der 28-Jährige war Produzent und Moderator bei Radio Zürisee und davor bei Radio Central.

Nicole Zintzsche (vgl. Bild unten) werde in wenigen Tagen zum Team stossen. Die 24-Jährige ist aktuell Produzentin und Videojournalistin bei Tele Top.





Eine VJ-Stelle der Video Unit ist momentan noch vakant. (pd/tim)