FreeDeniz: Solidaritätsaktion zum Entscheidungstag

Nach 13 Tagen Polizeigewahrsam in Istanbul ist der «Welt»-Korrespondent Deniz Yücel dem Staatsanwalt vorgeführt worden. Der Staatsanwalt entscheidet nach Yücels Vernehmung, ob er den Journalisten aus dem Gewahrsam entlässt oder ob er Untersuchungshaft beim Haftrichter beanträgt.

Die Initiative «#FreeDeniz unlimited» fordert die sofortige Freilassung von Yücel und aller anderen in der Türkei inhaftierten Journalistinnen und Journalisten. Dafür rufen die Initianten am Dienstag um 16.30 Uhr zur Teilnahme an koordinierten Solidaritätsaktionen in elf Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf.

«Für den Fall, dass Deniz Yücel weiter inhaftiert bleibt, werden Freunde, Kollegen und Unterstützer am Dienstagnachmittag mit verschärften Autokorsos in zahlreichen Städten deutlich machen, dass ihre Geduld am Ende ist», schreiben die Initiaten in der Pressemitteilung. Komme er frei, gebe es Jubelkorsos.

Nebst Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Leipzig, Köln oder Wien sollen auch in Zürich die Autorkorsos rollen. Auf der Facebook-Seite «Korso4Deniz Zürich» werden die Initiaten in den kommenden Stunden Treffpunkt und Route bekannt geben.

Yücel besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft und befindet sich seit dem 14. Februar im Istanbuler Polizeipräsidium in Gewahrsam. Nach Angaben der Polizei wird gegen Yücel wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs ermittelt. Unter dem derzeit geltenden Ausnahmezustand in der Türkei können Verdächtige bis zu 14 Tage in Gewahrsam gehalten werden. (sda/dpa/wid)