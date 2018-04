Die «Werbewoche» hat eine neue Besitzerin, wie Galledia in einer Mitteilung schreibt. Ab sofort ist Galledia mit Sitz in Flawil für die verlegerischen Aufgaben zuständig und die St.Galler Kömedia für die Vermarktung.

Beim Südostschweizer Medienhaus Somedia, der bisherigen Eigentümerin, spricht man von einem sinnvollen Schritt. Ralf Seelig, Leiter Zeitschriften, sagt gemäss Mitteilung: «Wir haben uns entschieden, im Zuge der Bereinigung unseres Fachverlagsprogramms, die ‹Werbewoche› an Galledia zu verkaufen». Thematisch gesehen passe der Titel inzwischen besser zum Portfolio des Galledia Verlags und werde in diesem Umfeld auch bessere Chancen am Markt haben.

Ein Schritt in die richtige Richtung ist es auch für Galledia-CEO Daniel Ettlinger: «Für Galledia stellt die ‹Werbewoche› eine Bereicherung des bestehenden Verlagsprogramms dar. Bereits heute gehören die Titel ‹Marketing & Kommunikation›, ‹Management & Qualität› und ‹Der Organisator› zu unserem Portfolio.»

Mit dieser Übernahme erweitere die Galledia jedoch nicht nur ihr Verlagsportfolio, sondern stelle ihre strategische Allianz mit Kömedia, im Rahmen derer Galledia die verlegerische und Kömedia die verkäuferische Kompetenz für sämtliche Management-Titel des Verlags einbringt, auf eine neue langfristige Vertragsbasis. Ihre Zusammenarbeit pflegen die beiden Unternehmen schon seit Jahrzehnten.

Galledia ist eines der grössten Medienunternehmen in der Ostschweiz und gehört zu Rheintal Medien. Neben zahlreichen Fachpublikationen zählen zwei lokale Tageszeitungen, mehrere Online-Publikationen und ein grafischer Produktionsbetrieb zum Medienunternehmen.

Kömedia ist ein Fullservice-Dienstleister für Medien. Dies umfasst die gesamte Wertschöpfungskette mit der Werbevermarktung als Kernkompetenz. Daneben verlegt sie eine Reihe erfolgreicher Jahrbücher wie das «Jahrbuch Marketing». (pd/maw)