Die erste «SonntagsZeitung» erschien am 11. Januar 1987. 30 Jahre später ist die «SonntagsZeitung» mit 624’000 Leserinnen und Lesern (Mach Basic 2016-2) die stärkste Sonntagszeitung der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Anlässlich des Jubiläums blickt die SoZ vom 26. März 2017 mit einem Jubiläumsbund auf drei Jahrzehnte bewegte Geschichte zurück.

Der Jubiläumsbund geht auf die grössten Primeurs und Flops aus den vergangenen dreissig Jahren ein. Zudem erzählen Redaktoren der ersten Stunde Anekdoten und Pannen aus der Anfangszeit der Zeitung. Der erste Chefredaktor Fridolin Luchsinger erklärt im Interview, was die «SonntagsZeitung» von damals auszeichnete. Auch der stets wichtige Sport darf nicht fehlen: Der ehemalige Sportchef Fredy Wettstein begleitete 1987 während der Ski-WM eine Woche lang Pirmin Zurbriggen, den Gewinner von zwei Gold- und zwei Silbermedaillen, und portraitierte ihn ausführlich in der Erstausgabe der SoZ. Mit den heutigen Spitzensportlern wäre dies unmöglich, wie Fredy Wettstein in seinem Beitrag darlegt.

Der Sonderbund zeigt ausserdem die optische Entwicklung der Zeitung und beschreibt, wie es die «SonntagsZeitung» zur Nummer 1 bei den Lesern geschafft hat. Auch die Anzeigepreise für Gratulationsinserate entsprechen den Tarifen vor 30 Jahren. Eine Seite kostete damals 13’652 Franken.

Das Jubiläum wird die SoZ-Leser weiter durchs Jahr begleiten. So werden für die sonntägliche Lektüre regelmässig aussergewöhnliche Artikel aus dem Archiv aufgegriffen und mit dem Jubiläumslogo gekennzeichnet erneut ins Blatt gerückt. (pd/cbe)