Tamedia: Sonia Arnal wird Chefredaktorin von «Femina»

Sonia Arnal wird ab 1. September 2017 neue Chefredaktorin der Westschweizer Frauenzeitschrift «Femina», die jede Woche über 250’000 Leserinnen und Leser auf allen Medienkanälen über die neuesten Trends in den Bereichen Gesellschaft, Erziehung, Psychologie, Mode, Schönheit und Reisen informiert. Arnal, die derzeitige stellvertretende Chefredaktorin von «Le Matin Dimanche», übernimmt den Posten von Adelita Genoud, die ihn seit 2012 innehat, wie Tamedia mitteilt.

Die Ernennung erfolgt im Rahmen eines neuen redaktionellen Konzeptes für die Marke «Femina», dessen Umsetzung im Laufe des letzten Quartals 2017 erfolgen wird. Das Programm ist integrierter Bestandteil des übergreifenden Projektes eines neuen Sonntags-Angebotes – dem Quartett «Le Matin Dimanche», «Femina», «encore!» und «Télétop Matin» –, das konzipiert wurde, um noch besser auf die neuen Konsumgewohnheiten der Leserinnen und Leser eingehen zu können.

Sonia Arnal verfügt über eine mehr als 15-jährige Erfahrung als Journalistin. Sie arbeitet seit 2009 in der Redaktion von «Le Matin Dimanche», wo sie seit 2012 als stellvertretende Chefredaktorin tätig ist. Zuvor war sie insbesondere bei «L’Hebdo» beschäftigt. Sie verfügt über ein an der HEC Lausanne abgeschlossenes MBA-Studium, Fachbereich Finanzen und Management, und ein Lizenziat in Geisteswissenschaften, das sie an der Universität Lausanne (UNIL) erworben hat. Sie wurde im Jahr 2000 mit dem «Prix Pascal-Arthur Gonet» ausgezeichnet und gewann gemeinschaftlich den Jean Dumur-Preis 2006 für den Bondy Blog.

Nachfolger ist Fabian Muhieddine

Als Nachfolger von Sonia Arnal in der Chefredaktion von «Le Matin Dimanche» tritt Fabian Muhieddine als stellvertretender Chefredaktor am 1. März 2017 seinen neuen Posten an.

Der 39-Jährige ist seit 2007 Parlamentsberichterstatter für «Le Matin Dimanche» in Bern, in deren Redaktion er seit 2013 arbeitet. Zuvor war er für mehrere Westschweizer Zeitungsredaktionen tätig, wie zum Beispiel «24 heures», «La Tribune de Genève» oder «Le Matin». Er schloss sein Journalismusstudium im Jahre 2002 an der Ecole Supérieure du Journalisme in Paris ab. (pd/cbe)